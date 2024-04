Japanners blokkeren uitzicht op Mount Fuji, omdat er veel te veel toeristen zijn

Het was lange tijd dé plek om een mooi kiekje te maken van die indrukwekkende Mount Fuji, maar de Japanners hebben helemaal genoeg van de massa's toeristen die het plaatsje Fujikawaguchiko overspoelen. En dus gaan de lokale autoriteiten een enorm net neerhangen dat het zicht op de berg ontneemt.De constructie wordt 2,5 meter hoog en 20 meter lang. "Het is spijtig dat we dit moeten doen, omdat enkele toeristen de regels niet respecteren", zegt een ambtenaar uit Fujikawaguchiko. Ze laten troep achter en negeren de verkeersregels, klinkt het tegen het Franse persbureau AFP.Het is niet voor het eerst dat Japan overtoerisme probeert tegen te gaan. Eerder al hebben inwoners van het geisha-district in Kyoto kleine stegen afgesloten voor toeristen.Japan is momenteel een razend populaire vakantiebestemming. In maart kwamen er voor het eerst 3 miljoen toeristen in één maand naar het land. Die willen natuurlijk allemaal Mount Fuji, Japans hoogste berg, zien.Een van de populairste spots daarvoor is het plekje Fujikawaguchiko, onder meer omdat de majestueuze vulkaan achter een typisch Japanse Lawson-winkel verrijst."Op social media gaat daarom rond dat deze plek erg Japans is, waardoor het zo'n geliefde fotolocatie is geworden", reageert de ambtenaar.Niet alleen het stadje wordt overspoeld door toeristen, ook Mount Fuji zelf is zo populair dat wandelaars 12,50 euro per persoon moeten betalen om de berg op te mogen. Ook het aantal mensen dat per dag omhoog mag, is aan banden gelegd.