Dagelijks poetsen kan van levensbelang zijn

Tandenpoetsen een stom klusje? Niet als je ooit op de intensive care terechtkomt. In dat geval kan het levensreddend zijn. Wetenschappers van Harvard University (VS) onderzochten een groot aantal databases met gegevens over de effecten van tandenpoetsen op ziekenhuispatiënten. Ze zoomden onder meer in op patiënten die aan de beademing lagen.



De kans om in het ziekenhuis een longontsteking te ontwikkelen, bleek bij hen door dagelijks tandenpoetsen met dertig procent te verminderen. Bovendien verbleven tandenpoetsers één tot twee dagen korter op de ic. Voor andere patiënten verlaagde dagelijks poetsen het risico op een longontsteking met vijftien procent.



De verklaring? De bacteriën in onze mond kunnen veranderen in ziekmakende bacteriën. Wanneer die in de longen terechtkomen, kunnen ze een longontsteking veroorzaken. Dat is vooral een risico bij mensen meteen verzwakt immuunsysteem.

Reacties

Dus als je een kunstgebit hebt, heb je pech want omdat je niet hoeft te poetsen ga je dood op de IC...

Het is een beetje een verwarrend artikel, omdat er niet staat waar en wanneer die tanden worden gepoetst.

Ik neem aan, voordat mensen in het ziekenhuis terechtkomen?! Het is een beetje een verwarrend artikel, omdat er niet staat waar en wanneer die tanden worden gepoetst.Ik neem aan, voordat mensen in het ziekenhuis terechtkomen?!

Ik heb geen ervaring met kunstgebitten, maar ook die mensen zullen hun mond toch weleens reinigen? Al is het maar met mondspoelspul.



Ik maak me eerder zorgen om geïntubeerden. Daarbij lijkt het me verrekt lastig tandenpoetsen. @allone : Nee, als ze er liggen. Dit is kennis die vooral voor de artsen en het verplegend personeel bedoeld is, neem ik aan, want veel IC-patiënten zijn voor dit soort dingen volledig van anderen afhankelijk.Ik heb geen ervaring met kunstgebitten, maar ook die mensen zullen hun mond toch weleens reinigen? Al is het maar met mondspoelspul.Ik maak me eerder zorgen om geïntubeerden. Daarbij lijkt het me verrekt lastig tandenpoetsen.

