“TikTok is Chinese propaganda”

“Verbied TikTok nu”, roept internetondernemer en blogger Alexander Klöpping op X naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek over de invloed van het Chinese sociale media-platform.Klöpping verwijst naar een bericht van onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant. “TikTok is Chinese propaganda (en voor Nederlandse jongeren de belangrijkste nieuwsbron)”, aldus Modderkolk.Het Network Contagion Research Institute bracht recent het onderzoeksrapport 'A Tik-Tok-ing Timebomb: How TikTok's Global Platform Anomalies Align with the Chinese Communist Party's Geostrategic Objectives' uit, waarin wordt gewaarschuwd voor TikTok als lange arm van China. Ook Nederlandse TikTok-gebruikers – en dan voornamelijk jongeren – zouden op deze manier politiek beïnvloed worden.De hashtag-aantallen van vele topics op TikTok zijn vergeleken met de hashtag-aantallen op Instagram. De conclusie van het onderzoek is dat allerlei politiek gevoelige onderwerpen op TikTok ontbreken of veel minder aandacht krijgen. Zo komen posts over de protesten in Hong Kong relatief zo'n 100 keer minder voor, en ook over de studentenprotesten op het Tiananmen-plein in 1989 (50 keer minder), Tibet (16 keer minder) en Taiwan (8 keer minder) is opvallend weinig te lezen op het Chinese platform.