Kaas vaker doelwit van criminelen: Voor 20.000 is er gestolen, alles was weg

Vlak voor de paasdagen kreeg kaaswinkeleigenaar Martijn van der Valk een telefoontje. Zijn gehele voorraad kaas was gestolen. In totaal namen de dieven voor ruim 20.000 euro aan kaas en andere producten mee. "Financieel ben ik op weg naar de ondergang."

Collega’s van de bakkerij naast de kaaswinkel zagen dat de winkel overhoop was gehaald. Van der Valk schrok zich een ongeluk. Nootjes, worst, wijn, de dieven namen mee wat ze konden. En dus ál zijn kaas.



Er lag veel, vertelt Van der Valk: "Ik had voor Pasen een hele voorraad staan en dat was allemaal weg", zegt hij.



In totaal werd er dus voor ruim 20.000 euro aan producten meegenomen. En dan hebben we het over de inkoopprijs. "De paasdagen zijn hetzelfde als de kerstdagen, dat zijn pieken qua omzet. Dat compenseert weer de rustige momenten rond de zomer. Ik ben dus een hele hoop belangrijke omzet misgelopen."



Op dit moment is het voor de kaasboer simpelweg overleven. "Ik ben aan het wachten op het proces-verbaal van de politie, maar zolang ik dat nog niet heb kan de verzekering nog niets doen. Tijdens de coronaperiode ben ik ook al zo’n 100.000 euro verloren. De reserves zijn weg."



Bij Van Der Valk is nooit eerder iets gestolen. Maar volgens hem komt kaasdiefstal veel vaker voor. "Wat er bij mij in de winkel is gebeurd, wordt nu landelijk opgepakt, maar dit gebeurt vaker bij kaaswinkels."



Er zijn voorbeelden genoeg: zo werden eerder 300 kazen gestolen uit een kaasboerderij in Gelderland en was een kaasmakerij in Fijnaart twee keer in een jaar tijd doelwit.



Wim Meure, voorzitter van de Bond van Boerderijzuivelbereiders, merkt ook dat kaasdiefstal een steeds groter probleem aan het worden is. "Het gebeurt de laatste jaren steeds meer", legt Meure uit.



Kaasdieven kunnen volgens Meure namelijk flink verdienen aan kaas. "Je bent gauw tussen de 100 en 150 euro per hele kaas kwijt."



"Voor kaasboeren is het een enorm financieel drama", zegt hij. En het is ook niet zomaar weer opgelost. "Het duurt een jaar voordat alle klanten weer voorzien kunnen worden van de kaas die ze willen. Een oude kaas moet bijvoorbeeld 12 maanden op de plank liggen voordat die klaar is."



Meure denkt dat de dieven met de buit naar Oost-Europa zijn gegaan. "Alle kazen zijn voorzien van een registratienummer. In Nederland is makkelijk te traceren waar de kaas vandaan komt. Dat gebeurt daar niet."



Van der Valk zelf denkt ook dat de dieven al ver de grens over zijn. "Die kaas zie ik nooit meer terug."



Om het hoofd boven water te houden heeft de winkel van Van der valk een webshop gelanceerd waarbij hij met de voorraad van zijn wijnleveranciers door heel Nederland dozen wijn kan verkopen. "Om de schade een beetje te herstellen zullen er ruim 900 dozen de deur uit moeten. Dat is best fors."

