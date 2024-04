Man in België heeft 6,2 miljoen euro aan openstaande boetes

Bij een grote politiecontrole in Belgisch-Limburg is een automobilist aangehouden die nog ruim 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Waarvoor die boetes waren uitgeschreven, heeft de politie niet verteld.



De controle vond plaats in de omgeving van Hasselt. Omdat de man de boetes niet direct kon betalen, is zijn auto in beslag genomen. In totaal ging het om een bedrag van 6.238.607 euro, schrijft de Vlaamse omroep VRT.



Bij de politie-actie werd woensdag in totaal een bedrag van 18.000 euro ingevorderd, onder meer voor het rijden met illegale rode diesel of in ongekeurde voertuigen. Zeven auto's werden in beslag genomen. Dertien bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten: zij moesten direct hun rijbewijs inleveren.

Reacties

25-04-2024 16:37:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.664

OTindex: 28.417

Toch knap om zoveel boetes te verzamelen zonder deze te betalen.

25-04-2024 16:40:11 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.583

OTindex: 4.889



Dat moet haast wel om fraude gaan. En dan het terug te betalen bedrag verhoogd met een flinke boete.

Maar wat ik vreemd vind is dat dit pas aan het licht komt bij een verkeerscontrole. Zo iemand zit je toch wel harder achter de broek. Meer dan 6 miljoen?Dat moet haast wel om fraude gaan. En dan het terug te betalen bedrag verhoogd met een flinke boete.Maar wat ik vreemd vind is dat dit pas aan het licht komt bij een verkeerscontrole. Zo iemand zit je toch wel harder achter de broek.

25-04-2024 20:49:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.862

OTindex: 90.718

direct betalen? Kon hij het überhaupt betalen? Ruim 6 miljoen euro?! Hij kon het nietbetalen? Kon hij het überhaupt betalen? Ruim 6 miljoen euro?!

25-04-2024 21:03:53 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.583

OTindex: 4.889

@allone : Hij had het alleen niet bij zich

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: