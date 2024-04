Wieken van Moulin Rouge in Parijs afgebroken, geen gewonden

In Parijs zijn de wieken van de molen van het beroemde cabarettheater Moulin Rouge afgebroken. Op beelden is te zien dat de wieken op straat liggen.Volgens de brandweer in Parijs vielen er geen gewonden. Ook is er verder geen instortingsgevaar. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht tussen 02.00 en 03.00 uur.De afgebroken wieken hebben ook de voorgevel beschadigd. De eerste drie letters van de naam van het theater raakten los. Op het moment van het ongeluk was de Moulin Rouge gesloten. De oorzaak is nog niet bekend.Sinds de oprichting van het theater in 1889 is het nooit eerder gebeurd dat de wieken loslieten. Wel brandde het iconische theater in 1915 helemaal af, waarna het herbouwd is.