Familie krijgt verkeerd lichaam teruggestuurd na dood vader op Cuba

De familie van een Canadese man die een maand geleden in Cuba overleed, is nog altijd op zoek naar zijn lichaam. De 68-jarige man stierf op een familievakantie door een vermoedelijke hartaanval, maar het lichaam dat naar Canada werd gestuurd was niet van hem.



De familie van Faraj Jarjour zegt dat het lichaam van een andere man naar Canada was verzonden. Jarjour, die in 2016 met zijn familie voor de oorlog vluchtte uit Aleppo, Syrië, verbleef op een resort in Varadero. Hij was daar met twaalf andere familieleden toen op 22 maart het noodlot toesloeg.



"Ik hoorde mijn zus schreeuwen", zegt zijn zoon Karam tegen de Canadese publieke omroep CBC. "Ik zag haar in zee en mijn vader op het water drijven", zegt hij. Ze probeerden hun vader nog op het strand te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. Zeven uur later werd het lichaam van Jarjour naar Havana gebracht, waar het dichtstbijzijnde mortuarium was.



Daarop nam de familie contact op met de Canadese consulaire diensten in Cuba. Daar kregen ze het advies om terug te reizen naar Canada en contact op te nemen met de autoriteiten daar om de overdracht van het lichaam van Faraj Jarjour naar huis te regelen. De familie betaalde de transportkosten van omgerekend ongeveer 7000 euro, maar kreeg nadat enkele weken waren verstreken niets te horen over de verblijfplaats van het lichaam van de man. Uiteindelijk was er dan toch nieuws: zijn stoffelijk overschot zou op 18 april arriveren.



Maar toen het uitvaartcentrum in Laval de kist naar een laboratorium bracht, leek het lichaam van de persoon in niets op de foto die de familie had gegeven. In plaats daarvan troffen ze een man aan met een volle haardos en tatoeages die er minstens 20 jaar jonger uitzag. Volgens de BBC heeft het Russische consulaat inmiddels bevestigd dat deze man de Russische nationaliteit heeft.



Anas Fransis, een vriend van de familie zegt tegen de Britse omroep dat het lichaam van de onbekende Rus nog in Canada is en dat het lichaam van Faraj Jarjour nog altijd spoorloos is. "Het enige wat de familie wil weten is: is hij nog steeds in Cuba? Is hij naar Rusland gestuurd?" zei Fransis. "Waar is hij?"



Global Affairs Canada, dat de Canadese diplomatieke en consulaire betrekkingen beheert, wijst naar Cuba. "Het is de plaatselijke uitvaartorganisatie die alle aspecten van de dood van een buitenlander in Cuba regelt, inclusief het balsemen, het boeken van de vluchten, het afleveren van de stoffelijke resten aan de luchtvaartmaatschappij en het communiceren van de verzendgegevens", citeert de BBC de organisatie.



Het uitvaartcentrum dat het verkeerde lichaam had ontvangen, zegt dat het contact heeft met de Cubaanse bedrijf dat verantwoordelijk was voor het afleveren ervan. Er wordt nog gezocht naar het lichaam van de Canadees. Het is niet bevestigd dat het lichaam van Jarjour mogelijk naar Rusland is gestuurd.



Familievriend Fransis zegt dat de familie alle hulp oproept die ertoe leidt dat ze hun vader kunnen begraven. "Het had een eenvoudig transport moeten zijn. Dan zou de familie gewoon de bladzijde hebben omgeslagen en hun leven hebben opgepakt."

