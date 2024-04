Stoomtrein in Efteling wordt elektrisch: Klimaatneutraal

Na 55 jaar verandert de Efteling hun iconische stoomtreinen naar stroomtreinen. Hoewel het uiterlijk van de locomotieven hetzelfde blijft, wil het pretpark de treinen vanaf komende winter elektrisch maken om zo een stap dichterbij hun klimaatdoelen te komen.

De Efteling laat aan Editie NL weten dat ze "stevige klimaatambities" hebben. "Vanaf 2030 willen we klimaatneutraal zijn", laat een woordvoerder weten. Zo'n 8 procent van de stikstofuitstoot komt van de treinen, waardoor het pretpark reden genoeg ziet om ze aan te passen.



Niet alleen de Efteling maakt echter gebruik van stoom. "Elk huishouden gebruikt 100 procent energie van stoom als er geen wind of zon is," vertelt Henk Olbers van het Stoommuseum. "Vanochtend stond er geen wind of zon, dus je stroom kwam uit de energiecentrale."



Energiecentrales produceren wereldwijd stoom om energie op te wekken. In die centrales wordt water gekookt met bijvoorbeeld gas of kolen en de stoom die vrijkomt wordt omgezet in energie. "Het is nog echt van gigantisch belang en niet zomaar een ouderwets nostalgisch dingetje," zegt Olbers.



Toch zorgt juist het nostalgische achter de stoomlocomotieven in de Efteling voor teleurstelling bij bezoekers én werknemers. "De machinist vindt het jammer, want het is een uitstervend beroep," zegt de woordvoerder van de Efteling. "En heel veel bezoekers vinden het stoomtreintje belangrijk."



Om deze mensen tegemoet te komen, worden er showeffecten aan de elektrische treinen toegevoegd om de nostalgische beleving te behouden. "Denk aan klimaatneutrale geur, geluid, en rookeffecten," laat de woordvoerder weten.



Het pretpark benadrukt dat er ook genoeg mensen zijn die de verandering wel degelijk begrijpen. "We zijn ook allang bezig met verduurzamen." De woordvoerder laat weten dat bijvoorbeeld de verlichting en de horeca groener zijn geworden. "En we hebben zonneparken op het parkeerterrein gelegd om zelf energie op te wekken. We kijken per keer aan wat nodig is om het park te verbeteren."

Reacties

24-04-2024 08:18:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.853

OTindex: 90.698

Stoomtrein. Stroomtrein. Stomme trein. Of het nu allemaal zo heel veel verschil maakt?

24-04-2024 09:31:57 vaughn

Senior lid

WMRindex: 479

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Niks Klimaatneutraal als de stroom wordt opgewekt uit een kolencentrale. Gevalletje vestzak/broekzak.



"Denk aan klimaatneutrale geur, geluid, en rookeffecten,"



Oh, de geur en geluid wordt klimaatneutraal, daar zal Greta Thunberg erg blij mee zijn!

