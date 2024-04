Rachel koopt auto en zakt nog dezelfde dag in meters breed sinkhole

Rachel was dolblij met haar net aangeschafte Volkswagen. Maar toen ze zaterdagmiddag over de Veldenseweg reed, ontstond daar plotseling een gat van ongeveer 4 bij 5 meter. Haar nieuwe aanwinst zakte weg in het sinkhole. "Ik ben nog steeds een beetje aan het trillen."



Rachel zat met haar neefje en nichtje in de auto, toen ineens de grond onder haar banden wegzakte. Ze kon het onverwacht ontstane gat niet meer ontwijken en reed erin. Het voertuig zakte vervolgens weg. "Ik wilde de bocht maken, en mijn auto zakt gewoon door. Ik weet zelf ook niet zo goed wat er gebeurd is. Ik heb hem net vanochtend opgehaald bij de garage, dus dat is echt zuur."



Op beelden is te zien dat de auto schuin in het gat met een diepte van ongeveer een meter is weggezakt. Ook liep het voertuig door het incident blikschade op. De politie heeft de weg afgezet.



Wat het gat heeft veroorzaakt, is niet bekend. Een gealarmeerde sleepdienst is onverrichter zake weer vertrokken. Het was te gevaarlijk om het gestrande voertuig uit het gat te halen. Eerst moet worden bekeken hoe stabiel de omliggende weggedeelten zijn.



Woordvoerders van politie en brandweer konden zaterdagmiddag niet direct informatie over het incident geven.

