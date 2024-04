Honden welkom, kinderen niet: beleid van Britse kroeg gaat viraal en doet veel stof opwaaien

Honden zijn er meer dan welkom, maar kinderen niet. Een café in het Britse stadje St Albans is het mikpunt van kritiek geworden toen een foto van een bord met daarop het beleid van de kroeg viraal ging. Cafébaas David Worcester begrijpt weinig van de ophef. ,,Ik heb geen probleem met kinderen in horecazaken, maar ik wil ze gewoon niet in de mijne.”Zijn café, de Lower Red Lion in St Albans, een voorstad van Londen, werd deze maand plots beroemd. Een klant poseerde vrolijk naast het bord dat voor het café staat, en liet een ander een foto maken. ‘Hondvriendelijk. Vrij van kinderen’, was vrij vertaald de tekst die met witte letters op het bord was gekalkt. Dat beleid kon de jongeman wel bekoren. ‘Ik heb mijn nieuwe stek gevonden’, schreef hij bij de foto die hij op X slingerde.Opmerkelijk: de foto werd in zes dagen tijd bijna 75 miljoen (!) keer bekeken. En de boodschap op het bord maakte de nodige tongen los. Duizenden mensen namen de moeite om erop te reageren.‘Vooral vrouwen gediscrimineerd’Sommige commentaren op internet waren niet mals. ‘Sinds wanneer is het sociaal aanvaard om kinderen letterlijk te haten?’, luidde een van de reacties. Een ander schreef: ‘Als je liever eet naast een dier in plaats van een baby, dan deug je niet.’ Weer een ander proefde discriminatie. ‘Misschien mis ik een dosis humor, maar vooral vrouwen worden hier gediscrimineerd. Wat als je als kersverse mama iets wil gaan drinken met een vriendin?’Maar sommigen toonden zich juist voorstander van een kindvrije kroeg. Zo reageerde iemand: ‘Als je kind zo hard naar een pint snakt, kan je toch gewoon naar een ander café gaan? Waar is dit trouwens? Er kunnen geen kinderloze locaties genoeg zijn.” Zelfs sommige ouders zagen er de noodzaak van in.Bord staat er al jarenVolgens uitbater Worcester staat het bord in kwestie er al meer dan tien jaar. Hij plaatste het ooit nadat ouders klaagden dat niet duidelijk was dat kinderen er niet naar binnen mochten. Dat er nu plots zo’n heisa rond het bord ontstaat, komt voor hem als een verrassing, vertelt hij aan de Britse krant The Guardian. ,,Plots werd ik beschuldigd van alles en nog wat. Maar de kritiek kwam natuurlijk enkel van personen die nog nooit een stap in mijn café gezet hebben.”Volgens Worcester heeft de lokale bevolking altijd positief op het beleid gereageerd. Een hekel aan kinderen heeft hij niet, benadrukt hij. ,,Ik heb absoluut geen probleem met kinderen in horecazaken, maar ik wil ze gewoon niet in de mijne. Ik wil voor mijn klanten een omgeving creëren waarin ze kunnen ontspannen. Er hoeft maar één kind los te gaan, en de rust wordt voor iedereen verstoord.”Voor iedereen die kritiek heeft op zijn beleid, heeft de cafébaas een duidelijke boodschap. ,,Er zijn meer dan 40 cafés in St Albans die wél kindvriendelijk zijn. Keuze genoeg dus.”