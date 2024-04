Belg vrijgesproken voor rijden onder invloed omdat zijn lichaam alcohol aanmaakt

Een 40-jarige man uit Belgiƫ is door de rechtbank in Brugge vrijgesproken voor rijden onder de invloed. Hij was drie keer betrapt vanwege rijden onder invloed, maar blijkt te lijden aan het 'auto-brouwerijsyndroom'. Daardoor wordt suiker in het lichaam omgezet in alcohol.



Dat meldt de VRT. De man werd in 2019 voor het eerst 'betrapt', maar zei toen dat hij helemaal niet gedronken had. En in april en mei 2022 werd hij nog twee keer aangehouden en had hij twee keer een blaastest die uitwees dat hij gedronken zou hebben.



Onderzoek dat hij bij zichzelf liet uitvoeren wees echter uit dat zijn lichaam zelf veel alcohol aanmaakt. Het lichaam van de man, die overigens werkt bij een bierbrouwerij, zet suikers om in alcohol. Dat is een zeldzame aandoening.



Volgens de politierechter is er sprake van overmacht, omdat hij niet wist dat hij deze aandoening heeft. Hij mag ook blijven rijden. Wel moet hij maatregelen nemen om te voorkomen dat hij nog eens betrapt wordt voor rijden onder invloed. Het kan dan gaan om een aangepast dieet of een vrijwillig alcoholslot, aldus de VRT.



Drie jaar geleden werd een soortgelijke zaak ook in Nederland behandeld. Een man uit Huissen veroorzaakte een ongeluk en had volgens een alcoholcontrole veel alcohol in zijn bloed. De man zei echter niet gedronken te hebben. In het ziekenhuis werd geconcludeerd dat hij het auto-brouwerijsyndroom heeft. Hij werd vrijgesproken.

Reacties

22-04-2024 14:54:22

Dus die man zal een suiker- en koolhydraatvrij dieet moeten volgen.

Anders zal hij dus permanent onder invloed van zijn eigen alcohol zijn....

22-04-2024 15:25:55

Laatste edit 22-04-2024 15:26 @Mamsie : Er zijn varianten. Het kan zijn dat hij specifieke suikers moet vermijden. Ik heb wel eens begrepen dat sommige soorten brood bepaalde suikers hebben die bij deze aandoening extreem werken.

22-04-2024 15:41:28

@BatFish : Dus wordt het voor hem ingewikkeld om broodnuchter te blijven....

