Lichtmast knakt en valt op veld tijdens jeugdwedstrijd

DEN HAAG - Tijdens een hockeywedstrijd is een lichtmast geknakt en op het veld gevallen. Dat gebeurde zaterdagmiddag tijdens een wedstrijd van meisjes Onder14 bij HBS Craeyenhout in Den Haag. Dat niemand gewond raakte, is puur geluk.Het spel was net aan de andere kant van het veld aan de gang toen de mast omklapte. Beide velden van HBS Craeyenhout zijn voorlopig afgekeurd. Niemand mag het veld op.Er waren dit weekend dan ook geen thuiswedstrijden meer, die zijn allemaal afgelast. Alleen voor Dames 1 werd naar een andere oplossing gezocht.