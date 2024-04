Resten van monsterlijke slang gevonden in India: 1000 kilo en langer dan een stadsbus

In een mijn in de West-Indiase deelstaat Gujarat zijn stukken van de ruggengraat van een uitgestorven megaslang ontdekt. Het dier was waarschijnlijk langer dan een stadsbus (11 tot 15 meter) en woog zo'n 1000 kilogram. De onderzoekers vergeleken meer dan twintig fossiele wervels met skeletten van levende slangen om de vermoedelijke grootte in te schatten.

Met zijn immense lengte houdt de kolos de grootste slang die nu over de aarde kronkelt, de Aziatische netpython van 10 meter lengte, achter zich. Het gevaarte is door de wetenschappers omgedoopt tot Vasuki indicus – naar de mythische slangenkoning Vasuki, die als een ketting om de nek van de hindoegod Shiva gewikkeld zit.



Hinderlaagroofdier

Het dier leefde zo'n 47 miljoen jaar geleden in de moerassige bossen van West-India, schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports. Erg snel was hij niet, volgens onderzoeker Debajit Datta. "Door zijn grote omvang was de Vasuki een langzaam bewegend hinderlaagroofdier dat zijn prooi ving door verstikking", zegt hij tegen persbureau AP.



De Vasuki lijkt op een andere megaslang die ooit leefde waar nu Colombia ligt, de zogenaamde Titanoboa van maximaal 13 meter lang. Beide uitgestorven slangen leefden in het Cenozoïcum, dat begon nadat het dinosaurustijdperk 66 miljoen jaar geleden eindigde, schrijft de NOS.

Wat stond op het menu?



Het is niet helemaal duidelijk wat er op het menu stond van de Vasuki, maar gelet op zijn omvang en andere fossielen die in het gebied gevonden zijn, verzwolg hij mogelijk krokodilachtigen. Ook zijn resten van schildpadden, vissen en twee primitieve walvissen in de omgeving ontdekt.

Reacties

21-04-2024 12:39:38 Mamsie

Maar goed dat die beesten uitgestorven zijn. Ze zouden in onze moderne, overbevolkte wereld bepaald onpraktisch zijn.



21-04-2024 13:45:43 allone

Je vraagt je af of er toen geen zwaartekracht was; of hoe zo reusachtig grote dieren konden leven

21-04-2024 15:42:34 Mamsie

@allone : Het beest dus zo'n 1000 kilo gewogen hebben. Hedendaagse olifanten wegen nog meer dus dát zal geen probleem geweest zijn.

21-04-2024 16:13:29 allone

@Mamsie : ik heb het niet over deze slang; er waren dieren die tonnen wogen.

