Nederlandse influencer (20) vast in Marokko om dragen kort rokje

De Nederlandse influencer Armani L’Goumani mag Marokko niet meer uit, na deelname aan een datingshow op Youtube. Er is ophef ontstaan in het land omdat Armani een kort rokje droeg in het programma en haar hond inzette om een man uit te kiezen. "Het was niet mijn bedoeling om mensen te beledigen."

"Ik werd gevraagd om mee te doen aan die show en heb laten zien welke kleding ik aan zou doen", vertelt ze aan Rijnmond. Maar toen ze onderweg was naar Nederland werd ze op het vliegveld in Marokko tegengehouden. "Er werd mij verteld dat ik me moest melden bij de dichtstbijzijnde politie voor enkele vragen in verband met een onderzoek dat loopt."



De influencer, die meer dan een half miljoen volgers op TikTok heeft, huurt een appartement in Marokko tot ze terug mag. De datingshow is inmiddels meer dan 2 miljoen keer bekeken.



"Ik beledig de vrouw door mijn kledingkeuze en de man doordat ik mijn hond liet kiezen. Dit was niet mijn intentie, het was meer voor de fun. Ik respecteer de normen en waarden van Marokko, ondanks dat ik niet de enige ben die er misschien zo bij loopt." Doordat Armani schaars gekleed is en haar hond een man laat kiezen, normaliseert ze volgens de Marokkaanse autoriteiten 'dingen die niet normaal zijn'.



Als ze dit had geweten, had ze nooit meegedaan, vervolgt ze tegenover Rijnmond. "Ik hoop niet dat ik vast ga zitten." Voor 'opzettelijke naaktheid en onfatsoenlijkheid' staat in Marokko volgens de regionale omroep twee jaar celstraf en een boete van 50 euro.



Armani weet nog niet wanneer ze meer te horen krijgt van de Marokkaanse autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat tegenover RTL Nieuws weten dat ze op de hoogte zijn van de zaak. "Wij verlenen consulaire bijstand. Onze plaatsvervangend ambassadeur in Rabat heeft vanmiddag met haar gesproken. We kunnen verder om privacyredenen niet op haar individuele zaak ingaan."

When in Rome, do as the Romans do

50 euro is te overzien….

