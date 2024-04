Zeeman bezorgt per ongeluk verkeerde reclamefolder: 'Verwisseld in Spanje en Nederland'

DEN HAAG - Perdó of ho sento! Misschien denk je wel: wat staat hier? Nou, dat moeten sommige inwoners van Den Haag en omgeving de afgelopen dagen ook hebben gedacht toen ze hun reclamefolders doorbladerden. Door een fout zijn in Spanje en Nederland namelijk folders van Zeeman verwisseld. En dus ook bezorgd.Op de voorkant staat de tekst: 'Benvinguts al nou Zeeman de Premia de Mar.' En ook: '25% de descompte d'obertura en 1 article de la teva elecció.' Dat is Catalaans voor: 'Welkom bij de nieuwe Zeeman in Premia de Mar. 25 procent openingskorting op een artikel naar keuze.'Op social media kan wel worden gelachen om de fout. 'Ik weet dat de aarde opwarmt, maar om nu de folder van Zeeman in het Spaans te sturen lijkt mij een beetje overdreven', reageert iemand. Een ander zegt: 'Het geeft je echt een zomers gevoel als je een folder van de nieuwste Spaanse vestiging van de Zeeman krijgt.'Wat in ieder geval niet anders is in Spanje is de naam van de Alphense textielgigant: Zeeman is dus gewoon Zeeman. Maar of de Nederlandse lezers van de Catalaanse folder dan ook van plan zijn naar de opening van de nieuwe vestiging in het Spaanse kustdorp Premia de Mar te gaan?Een woordvoerder van de textielketen laat weten dat er een fout is gemaakt. 'Er zijn twee folders verwisseld in Spanje en Nederland.' Volgens het bedrijf hebben mensen in de omgeving van het vernieuwde filiaal op de Haagse Leyweg daarom een buitenlandse variant ontvangen. De Nederlandse folder is overigens niet in Spanje bezorgd.Tot slot: perdó of ho sento, waar dit artikel mee begon, betekent trouwens 'foutje bedankt' in het Catalaans. Weet je dat ook meteen.