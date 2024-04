Bewoners moeten zonnepanelen verwijderen, gemeente vindt het geen gezicht

Het lijkt wel een verlate 1 aprilgrap. In twee straten in Den Bosch moeten alle zonnepanelen, die de woningstichting had geplaatst, verwijderd worden. Want wat blijkt: de gemeente vindt het geen gezicht. De huurders zijn kwaad en vragen zich af wie de hogere energierekening straks voor ze gaat betalen.



De gebouwen hebben een zogeheten rijksbeschermd stadsgezicht. Dat wil zeggen dat er altijd een vergunning nodig is als er iets moet worden aangepast, maar die vergunning was niet aangevraagd. "Toen is er een brief gegaan naar BrabantWonen als verhuurder van deze woningen met het verzoek om de zonnepanelen te verwijderen óf er een vergunning voor aan te vragen", aldus de gemeente tegen Hart van Nederland.



Het probleem kan dus makkelijk opgelost worden, als er een vergunning wordt aangevraagd door BrabantWonen. Maar dat deed de verhuurder niet. Eind maart kregen de huurders een brief van de verhuurder in de bus: ze moesten hun zonnepanelen zo snel mogelijk van hun huis halen.



Bewoners zitten met de handen in het haar. "Heel Nederland moet energiezuinig zijn en we proberen mee te denken. Het is onzin", aldus boze bewoner Khadija.



De gemeente vindt het een 'uiterst vervelende situatie': "We willen met elkaar een energietransitie realiseren, en daarmee zijn we heel hard aan de slag", aldus de gemeente in een reactie. "We begrijpen goed dat deze situatie voor de bewoners heel vervelend is, en gaan daarom voor de korte termijn zeer serieus kijken naar het gedogen van de zonnepanelen."



BrabantWonen laat weten te denken dat hiermee de oplossing gevonden is, omdat de wethouder het onwenselijk vindt om de panelen te verwijderen. "Daarom worden de zonnepanelen voorlopig gedoogd (tot 14 mei) en wordt onderzocht hoe de situatie permanent gemaakt kan worden."



Gerust zijn de bewoners er niet op, omdat het nog niet zeker is of de panelen daadwerkelijk kunnen blijven. Daarom is een van de bewoners een petitie gestart om hun punt kracht bij te zetten. "We gaan naar de rechter als ze er niets aan doen", is Khadija stellig.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: