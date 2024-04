Agent krijgt fiets aangeboden tijdens heftige achtervolging

Een politieachtervolging in het Britse Roterham kreeg een opvallende wending toen een voorbijganger de politie te hulp schoot. Mede door zijn hulp, wist de agent in kwestie een verdachte te arresteren.De politieagent zette de achtervolging in omdat de bestuurder geen gehoor gaf aan een stopteken. In eerste instantie wist de verdachte de politie voor te blijven, maar toen hij even later een ongeluk veroorzaakte moest hij te voet verder.Toen de agent uit zijn dienstauto stapte om de man in de kraag te vatten, kreeg hij hulp uit onverwachte hoek.