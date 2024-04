Jongen (16) opgepakt voor explosies in Amsterdam, ging om gestolen kledingstuk

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar twee explosies bij een woonhuis in Amsterdam-Noord. Het lijkt daar niet te gaan om een conflict in de onderwereld, maar om een ruzie tussen twee jongeren om een gestolen kledingstuk.

De aangehouden verdachte is 16 jaar oud en zit vast. De politie wil verder weinig kwijt over de minderjarige verdachte, maar noemt het zorgelijk dat al bij dit soort ruzies wordt gegrepen naar 'levensgevaarlijke explosieven'.



In Nederland vinden geregeld explosies plaats. Volgens de Amsterdamse politie wordt vaak aangenomen dat ontploffingen verband houden met criminele conflicten. Maar de politie zegt dat meerdere explosies voortkomen uit sociale conflicten. "Het lijkt erop dat de daders op geen enkele manier terughoudendheid voelen bij het gebruiken van explosieven."

