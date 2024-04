Brandweerman voor de rechter voor brandstichting op eerste dag in functie

Een voormalig lid van de vrijwillige brandweer in Gelderland en zijn drie vrienden worden verdacht van brandstichting. De brand werd aangestoken op de dag dat de man geslaagd was voor zijn examen bij de brandweer.



Het groepje twintigers vierde op 1 december vorig jaar feest omdat hun 26-jarige vriend uit Garderen was geslaagd. Ze wilden ervoor zorgen dat hij op zijn eerste avond als lid van de vrijwillige brandweer kon uitrukken.



"We hebben elkaar zitten opnaaien", verklaarde één van de verdachten vanmiddag in de rechtszaal. "We zochten naar een boom die half om hing en we een handje konden helpen zodat hij op de weg zou vallen", aldus een andere verdachte.



Ze stopten ook bij een leegstaande woning. Twee van de vier jongens gingen later terug en staken het pand in brand met jerrycans met diesel en benzine, die door de beginnende brandweerman zouden zijn geleverd, schrijft Omroep Gelderland. Ze zouden wel eerst hebben gekeken of de woning leeg was.



Vier korpsen moesten uitrukken voor de woningbrand in Koudhoorn, in de gemeente Putten. In een van de wagens zat de 26-jarige man, die daarmee zijn vuurdoop als brandweerman beleefde.



De brandweerman gaf toe dat hij die avond met zijn vrienden bij het huis was geweest. "Er is geopperd om dat in de fik te steken, maar er is toch ook gezegd: dit vinden we niet kunnen."



Toch zou hij zijn vrienden de jerrycans hebben gegeven en bij het huis hebben afgezet. De vrienden zouden de inhoud over de vloer hebben gegoten en met een tissue hebben aangestoken.



Een minuut voordat de piepers afgingen voor de woningbrand, zag een andere brandweerman de jongen naar de kazerne rijden. De ex-brandweerman was als eerste bij de kazerne en zat ook in de eerste brandweerwagen op weg naar de brand.



Bij de brand vielen geen slachtoffers. Maar al snel werd duidelijk dat de brand was aangestoken. Ooggetuigen zagen het lid van de vrijwillige brandweer die avond jerrycans met benzine en diesel tanken. Hij gaf zijn betrokkenheid toe aan zijn chef. Kort daarna volgde zijn ontslag bij de brandweer.



Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van tien maanden, dezelfde straf als twee andere verdachten. Tegen de vierde verdachte is zes maanden cel geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

