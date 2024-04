Kettingzaag op je hoofd: In de Filipijnen maken scholieren anti-spiek-hoeden voor hun tentamens

Er breekt voor de circa 176.000 examenleerlingen in het voortgezet onderwijs in ons land een spannende tijd aan, want van dinsdag 14 mei tot woensdag 29 mei worden de eindexamens weer afgenomen. In de Filipijnen bereiden de scholieren zich op een alternatieve manier voor: ze maken een bizarre anti-spiek-hoed en dragen deze tijdens de test, als een soort examenstunt.Sommigen hebben hun hoofd in een geknutselde televisie gestoken, anderen zijn verkleed als eend, pikachu, angry bird of hebben zelfs een kettingzaag over hun hoofd getrokken. Op deze manier is het niet meer mogelijk om bij hun buren op het blaadje te kijken en de antwoorden over te nemen.“In de Filipijnen maken scholieren een anti-spiek-hoed voor hun tentamens. En het is cult om die zo leuk mogelijk te maken. Soort examenstunt”, aldus antropoloog en columnist Danielle Braun.