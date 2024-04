Albert Heijn gedagvaard om kassabonfouten

De Consumentenbond heeft Albert Heijn gedagvaard vanwege jarenlange fouten op kassabonnen. De Consumentenbond eist dat de supermarktketen interne onderzoeken over kassabonfouten met haar deelt en consumenten compenseert voor de geleden schade.

De Consumentenbond deed de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek naar verschillen tussen de prijzen bij het schap en bij de kassa. Daaruit bleek dat kassabonnen van Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak niet kloppen. Hoewel de supers telkens beterschap beloofden, bleef het fouten op de kassabon regenen. In 2023 stelde de Consumentenbond de supermarkten daarvoor aansprakelijk en vroeg hun om een compensatievoorstel.



Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘We hebben meerdere keren met Albert Heijn gesproken. De supermarktketen zegt dat het zelf onderzoek liet doen naar kassabonfouten en dat het probleem heel klein was, maar weigert ons inzage te geven. We vragen de rechter nu om Albert Heijn te manen dit met ons te delen. Zo kunnen we de aangerichte schade beter vaststellen en vervolgens een schadevergoeding afdwingen voor consumenten.’



De schade door foute kassabonnen per consument is per boodschappenronde relatief klein, het is zogenoemde strooischade. Consumenten hebben de kassabonfouten niet snel door en door de relatief kleine bedragen per boodschappenronde, zullen zij hiervoor niet snel naar de rechter stappen. Maar alles bij elkaar gaat het om miljoenen euro’s. De Consumentenbond eist daarom dat Albert Heijn, Jumbo en Plus, de schade gaan vergoeden.

Reacties

17-04-2024 16:09:59 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.127

OTindex: 1.091

AH denkt aan de kleintjes, maar het zijn vooral de keintjes die in eigen zak verdwijnen..

17-04-2024 17:07:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.588

OTindex: 94.497

@Buick : Je kunt dus het beste zo'n handscanner gebruiken. Dan zie je een afwijking gelijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: