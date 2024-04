Man en vrouw achtervolgd door klein, rood dier

LICHTENVOORDE - Wendy en haar partner waren aan de wandel op weg naar een voetbalwedstrijd. Toen werden ze opeens achtervolgd. 'Welke weg we ook op gingen, hij volgde ons.'"Mijn man en ik waren op weg naar een voetbalwedstrijd bij Longa in Lichtenvoorde. Opeens liep er een eekhoorntje achter ons aan", schrijft ze op haar Facebook. "Hij bleef als een hondje achter ons aan lopen. Welke weg we ook op gingen, hij volgde ons."Het rode dier is een jong eekhoorntje, een nestlopertje, weet Brigitte van Bennekom eigenaar van de Eekhoornopvang Neder-Veluwe. "Soms raken jonge eekhoorns hun moeder kwijt. Ze zijn nog niet zelfstandig, hebben honger of dorst." Daarom besluit het jonge dier de wandelaars te achtervolgen. "Zo vraagt het dier om hulp. Soms klimmen ze zo je broekspijp op."Als de babyeekhoorns tien weken oud zijn gaan ze met moeders mee op pad. Dan zoeken ze samen eten, leren ze gevaren herkennen. Zo worden ze zelfstandig. Toch kan niet iedere babyeekhoorn meekomen. Dan grijpt de moeder hardhandig in.De vondeling kan ook door moeder eekhoorn uit de boom zijn geslingerd. "Een moeder heeft vaak wel zes jongen. Je probeert natuurlijk voor je kleintjes te zorgen, maar soms eet of drinkt er een niet. Dan gaat er weleens een verloren. De natuur is hard", weet de Lunterse met de grootste eekhoornopvang van Nederland. Zo'n jonge eekhoorn belandt dan op de grond, beneden, bij ons. Maar wat kun je doen als zo'n roodharig dier je aanklampt?"Bel de dierenambulance of een wildopvang", tipt Van Bennekom. Het dier heeft hulp nodig, daarom komen ze opeens zo dichtbij mensen. Schrik niet als een jonge eekhoorn je aanklampt, ze hebben nog geen scherpe tanden. "Pak de jonge eekhoorn op met een doekje en zet 'm in een bak met luchtgaten. Geef de eekhoorn een kruik of een petfles met warm water. Wacht op hulp." Wat je vooral niet moet doen, is het dier voeren.Toch is de kans niet heel groot dat je een verdwaalde eekhoorn tegen het lijf loopt dit voorjaar, weet de eigenaar van de opvang. Omdat de lente veel eerder is dit jaar, zijn er voldoende versnaperingen te vinden voor de knaagdieren. Denk aan: verse blaadjes, zaden en bloemen. Ook gaat het best goed met de eekhoorn in Nederland, de populatie is stabiel. Het enige waar eekhoorns last van heeft is de mens. "Omdat we hun bomen kappen", weet Van Bennekom.Hoe het met deze jonge eekhoorn is afgelopen, is onduidelijk. "We wilden dat hij in de natuur zou blijven", schrijft Wendy. "Bij een groep kinderen die hem ook opmerkten stopte de achtervolging. Hij raakte ons kwijt."Van Bennekom gaat de makers van de video contacteren in de hoop de verdwaalde eekhoorn op te sporen.