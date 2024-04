Man sterft vrijwillig nadat hij zich heeft laten bijten door enkele van zijn 60 slangen

Een man in Bloemfontein, de hoofdstad van Zuid-Afrika, heeft zijn eigen leven genomen door gebeten te worden door een giftige slang in zijn huis, waar hij meer dan 60 slangen en andere reptielen onder verschrikkelijke omstandigheden hield.

De man, nadat hij beschuldigd was van het mishandelen van de dieren, koos er blijkbaar voor om zijn leven te beëindigen door gebeten te worden door een van de giftige slangen.



De Bloemfontein SPCA (Maatschappij ter Voorkoming van Wreedheid tegen Dieren) werd opgeroepen om de slangen en andere dieren die in het huis werden aangetroffen, allemaal in slechte staat, te redden. De reddingsactie onthulde ook het gebrek aan benodigde vergunningen om de slangen en reptielen legaal te houden. Bovendien maakte het ontbreken van antigifserum voor sommige van de exotische slangensoorten die werden aangetroffen de situatie nog gecompliceerder.

Na de redding werden de dieren naar de Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital gebracht voor behandeling. Het doel is om ze te rehabiliteren en, wanneer ze gezond zijn, weer vrij te laten in de natuur.

Reacties

15-04-2024 13:44:53 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.826

OTindex: 23.220

Weten ze zeker dat het zijn eigen beslissing was, of gewoon een ongeluk. Hij wist kennelijk niet goed voor die beesten te zorgen.

15-04-2024 15:24:49 submarine

Erelid



WMRindex: 1.242

OTindex: 494

Ik heb ook een paar slangen: tuinslangen. Daarvan is bekend dat ze zelden bijten. En ze zijn heel makkelijk buiten te houden.

15-04-2024 15:27:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.576

OTindex: 94.471

Hij dacht: kom, ik ga eens Cleopatra spelen.....

15-04-2024 15:29:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.817

OTindex: 90.569



Maar wel heel drastisch Ook een manier om de slangen hun vrijheid terug te geven.Maar wel heel drastisch

15-04-2024 16:04:25 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 184

OTindex: 11

Wnplts: Delft

@submarine :

Ik heb ook een paar slangen: tuinslangen. Daarvan is bekend dat ze zelden bijten. En ze zijn heel makkelijk buiten te houden. QuoteIk heb ook een paar slangen: tuinslangen. Daarvan is bekend dat ze zelden bijten. En ze zijn heel makkelijk buiten te houden.



Die van jou bijten misschien niet, maar er zijn ook gevaarlijkere soorten tuinslangen. Ik heb bij de Action al eens een gewapende tuinslang gezien! Het blijft oppassen met die dingen. Die van jou bijten misschien niet, maar er zijn ook gevaarlijkere soorten tuinslangen. Ik heb bij de Action al eens eentuinslang gezien! Het blijft oppassen met die dingen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: