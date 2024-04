Seksistische olympische kleding VS

De Olympische Spelen in Parijs vinden komende zomer plaats en dus is het altijd uitkijken naar de nieuwe outfits voor de aanwezige atleten. In de VS z

Reacties

15-04-2024 10:17:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.574

OTindex: 28.416

Snap niet waarom de atleten zelf niet de keus krijgen, waarbij alleen de kleurstelling en emblemen voorgeschreven zijn.

Je presteert lijkt mij het beste in kleding waarin je je comfortabel voelt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: