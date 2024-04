Hier kun je geld verdienen door foutparkeerders aan te geven

In de Zweedse stad Uppsala ligt het geld op straat. Iedere Zweed van 16 jaar of ouder kan daar via een app een zakcentje bijverdienen door foutparkeerders erbij te lappen. Wanneer je het kenteken van de overtreder in de smartphone-app invoert, een foto uploadt en de locatie meestuurt, dan gaan de parkeerwachters eropaf.

De maker van de app is het bedrijf Scout Park en iedere Zweed van 16 jaar en ouder die beschikt over een burgerservicenummer kan het systeem gebruiken. “Met de app kunnen burgers de parkeerwachters helpen mensen te vinden die zich niet aan de parkeerregels in de gemeenschap houden”, zegt de baas van het bedrijf, Erik Englund, tegen het Duitse opinieblad Der Spiegel. Het gaat om parkeerplaatsen in de stad die worden beheerd door een particuliere exploitant.



Na het uploaden van de gegevens krijgt de melder een boodschap dat de parkwachters onderweg zijn naar de locatie. Komt het tot een parkeerboete, dan krijgt de melder 100 Zweedse kronen, omgerekend zo'n 9 euro, uitgekeerd. “Mijn ambitie was om het eenvoudigste extra inkomen ter wereld te creëren. Iets wat iedereen op elk moment kan doen”, aldus Englund, die zijn app een groot succes noemt.



Ook in New York wordt een deel van de boetes van foutparkeerders uitbetaald aan ‘verklikkers’. De bonus voor de aanmelder tikt met zo'n kwart van de parkeerboete nog steviger aan. Burgers kunnen er sinds 2018 ook een stapel dollars verdienen wanneer ze aangifte doen van vrachtwagens en bussen die met draaiende motor geparkeerd staan. Zelfs aan politieagenten die fout parkeren kan geld worden verdiend.

Reacties

15-04-2024 08:04:37 allone

Mwah. Rijk zul je er niet door worden. En vrienden zul je er ook niet mee maken.

Regels zijn er om een reden. Maar dit is geen zware misdaad. Dus ik vindt dit enigszins overdreven

15-04-2024 13:39:32 BatFish

@allone : Meestal wel, maar als iemand echt asociaal geparkeerd staat (bijv. op een invalideparkeerplaats of op een manier dat je een doorgang belemmert) dan prima als je het kunt aangeven. Ik hoef er geen geld voor te hebben.

