Pornovideo te zien op busstation Arnhem

ARNHEM - Op een scherm op Centraal Station in Arnhem zijn woensdagavond voor een korte tijd pornobeelden te zien geweest voor reizigers. Dat bevestigt de gemeente Arnhem.Wie zijn vertrektijd wilde checken, stond voor een verrassing. Want op de twee blauwe schermen in de stationshal werd naast de vertrektijden van de bushaltes E t/m G een pornovideo vertoond.De video was te zien rond 20.45 uur. Op de video waren de onderlichamen van een naakte man en vrouw te zien die de liefde bedrijven."Enkele minuten werd pornografisch beeld afgespeeld op één van de borden op Arnhem Centraal", bevestigt een woordvoerder van de gemeente Arnhem, die de borden beheert. De borden werden al snel afgeplakt met tape, om te voorkomen dat meer reizigers de beelden onder ogen kwamen."Gelukkig waren de beelden al snel niet meer zichtbaar. Een gespecialiseerd team heeft de video er zo snel mogelijk af gehaald. Voor nu is het opgelost", aldus de woordvoerder.De gemeente sluit niet uit dat het mogelijk om een hack gaat. "Als dat zo is, dan doet de gemeente aangifte van het hacken van het systeem."Het gespecialiseerde team doet nu verder onderzoek naar hoe de beelden op het bord konden verschijnen. "We nemen dit heel serieus", voegt de woordvoerder toe, die erkent dat de beelden schade kunnen berokkenen bij bijvoorbeeld reizigers met kinderen.