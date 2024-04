Reddingsactie voor kat loopt uit op drama in India

In Centraal-India zijn vijf mensen omgekomen bij een reddingsactie nadat een kat in een mestput was gevallen. Drie van de doden bij het tragische incident in de deelstaat Maharashtra zijn familieleden.



Het begon ermee dat een kat in het dorp Vakadi in een put viel waar een boer zijn mest in had gestort. Een man besloot het dier te redden en daalde af in de put. Waarschijnlijk werd hij onwel door de gassen die van de uitwerpselen afkwamen.



In een poging om dit slachtoffer te redden klom iemand anders naar beneden, en daarna nog vier mensen. Ook zij raakten bedwelmd. Uiteindelijk stierven vijf mensen in de mest, een zesde persoon kon worden gered en werd naar het ziekenhuis gebracht.



Om bij de slachtoffers te komen werd de put met twee grote pompen leeggezogen.

Reacties

11-04-2024 09:10:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.799

OTindex: 90.536

Hoe triest. En dat alles voor een kat

11-04-2024 09:45:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.518

OTindex: 28.412





Dit is de klassieke fout bij besloten ruimten. Het lijkt ongevaarlijk dus men gaat erin zonder testen of bescherming. De eerste persoon dondert om en in de paniek van het moment gaan anderen erachter aan. En vallen de één na de ander ernaast tot iemand op het lumineuze idee komt dat de omgeving toch niet zo veilig is als het leek.

Op deze manier zijn al legio ongevallen gebeurd. Bij trainingen en oefeningen worden wij hiervoor iedere keer weer gewaarschuwd.



@allone : Als je denkt dat het veilig kan...

11-04-2024 09:52:29 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.096

OTindex: 1.091

@allone :

Hoe triest. En dat alles voor een kat

Veel mensen zouden dat doen voor hun huisdier.

Maar een gierkelder of mestput is gevaarlijk.

11-04-2024 10:48:14 Jack81

En hoe is het nou afgelopen met die kat, heeft die het overleefd?

