Drie oplichters aangehouden dankzij slimme actie slachtoffer

Donderdag 28 maart werd een 34-jarige behulpzame man uit Ridderkerk slachtoffer van oplichters. Hij dacht een auto met pech te hulp te schieten, maar werd onder valse beloftes veel geld afhandig gemaakt.



Hij wist de daders met een smoes terug te lokken en schakelde de politie in. Die kon dinsdag daardoor drie verdachten aanhouden voor oplichting en heling van gestolen spullen.



Die donderdag zag het slachtoffer langs de snelweg een auto met buitenlands kenteken langs de kant staan. Een man stond ernaast te zwaaien. Hij stopte om hulp te bieden. De inzittenden gaven aan dat ze bestolen waren en dat ze niet verder konden. Ze wilden graag geld lenen, en gaven hem als borg sieraden en een telefoon. Zondag zouden ze dat weer ophalen en hem dan rijkelijk belonen.



Het slachtoffer kwam er echter al snel achter dat de sieraden nep waren. Hij nam contact op met de dader en loog dat de sieraden van hem gestolen waren. De daders eisten daarop meer geld van hem, en hij sprak af dat hij dat dinsdag zou betalen. Maar in plaats daarvan waarschuwde hij de politie.



Die konden op zijn aanwijzen de verdachte van de oplichting, een 41-jarige Roemeen aanhouden. In de auto vonden agenten meer nepgoud en gestolen telefoons. De twee andere inzittenden, een Roemeen van 20 en Roemeense vrouw van 42, werden aangehouden voor heling.

Quote:

slimme actie slachtoffer



Nou ja.... beetje slim dan. Want in de eerste instantie was hij er wel mooi ingestonken. Nou ja.... beetje slim dan. Want in de eerste instantie was hij er wel mooi ingestonken.

