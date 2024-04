Duitse museummedewerker ontslagen na ophangen eigen schilderij

Een medewerker van een museum in de Duitse stad München is ontslagen omdat hij zijn eigen schilderij had opgehangen in een van de galerijen. De 51-jarige man zou hebben gehoopt op zijn 'artistieke doorbraak', meldt de lokale krant Süddeutsche Zeitung.



De man had door zijn werk in het museum, de Pinakothek der Moderne, ook buiten openingstijden toegang tot de verschillende ruimtes. Daardoor lukte het hem om het schilderij in de vroege uurtjes op te hangen, meldt de Süddeutsche Zeitung.



Het schilderij - met een grootte van 50 bij 120 centimeter - hing de hele dag aan de muur. Een woordvoerder van het museum zegt dat het vlak na opening al wel was opgemerkt door toezichthouders, maar ervoor is gekozen om het schilderij pas na sluiting van het museum weg te halen.



"Hij ziet zichzelf als kunstenaar en zag zijn werk in het museum waarschijnlijk als dagtaak om zijn ware roeping te financieren", zegt de woordvoerder tegen de Britse krant The Guardian.



Om wat voor schilderij het precies ging, is niet bekendgemaakt. Het museum meldt aan de krant dat het in ieder geval 'geen positieve feedback' van bezoekers heeft ontvangen.



De man is ontslagen en de politie onderzoekt het relatief kleine misdrijf. Om het schilderij op te hangen moest hij namelijk twee gaatjes in de muur boren. De aspirant-kunstenaar wordt dus verdacht van het beschadigen van het museum.

Reacties

10-04-2024 15:04:00 Mamsie

Dat schilderij was kennelijk zo erg niet. Maar dat gaatjes boren, dat kon inderdaad niet.

