Agressieve automobilist stampt op andermans voorruit

Een agressieve automobilist springt op de voorruit van een andere bestuurder. De man reed eerst roekeloos de kruising over zonder voorrang te geven, waarna hij woedend uit de auto stapte toen de andere bestuurder had geclaxonneerd. De man rende vervolgens naar de andere automobilist en maakte zijn voorruit kapot.Nadat de boze man de voorruit van de andere auto had kapotgemaakt, ging hij op de vuist met de meneer die achter het stuur zat. Bekijk de beelden zelf: Filmpje