Buschauffeur vergeet slang te verwijderen na tanken bij tankstation Doetinchem

Doetinchem - de politie en de brandweer zijn in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een melding Ongeval wegvervoer op de Wijnbergseweg.De buschauffeur van een bus op waterstof tankte bij tankstation Kuster Olie. Hij wilde wegrijden maar had niet door dat de slang er nog inzat, waarbij hij de pomp scheef trok. Er bleek geen sprake van een gevaarzetting, wel heeft de brandweer een controle uitgevoerd. Er vielen geen gewonden.De eigenaar van het tankstation is gealarmeerd en komt ter plaatse. De pomp zal vannacht of anders morgen gerepareerd moeten worden. Er waren geen derde partijen bij betrokken. De pomp is afgezet met linten.