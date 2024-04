De ene Brabantse pastoor probeerde de andere te versieren. Dat liep slecht af

Voormalig pastoor Frits Ouwens van Vorstenbosch en omstreken heeft een klacht ingediend over een collega wegens jarenlange laster. Die andere pastoor wilde een liefdesrelatie beginnen met Ouwens. Pastoor Ouwens had daar geen zin in. De afgewezen pastoor legde zich niet bij die afwijzing neer en begon een lastercampagne tegen Ouwens. Daarbij geholpen door andere homo's onder de Brabantse geestelijkheid, zegt Ouwens tegen het Brabants Dagblad. De bewuste pastoor maakt volgens Ouwens deel uit van de 'bruine ridders', een groep homoseksuele pastoors die van alles doet wat God verboden heeft.

Volgens Ouwens is hij sinds 2018 lastiggevallen door zijn collega, die nog steeds binnen het bisdom 's-Hertogenbosch werkt. Volgens hem trad de leiding van het bisdom niet adequaat op tegen de vermeende misstanden. Die liet het tot zijn verbazing en ergernis vooral maar gebeuren. Er waren alleen wat gesprekken.

Reden waarom hij op 15 juli 2023 als pastoor stopte en ook niet meer als geestelijke wil werken. Nu gaat Ouwens een stap verder. Hij heeft gesproken met de politie, maar heeft nog geen aangifte gedaan.

Wel heeft hij een officiële klacht ingediend bij het Meldpunt grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk om de misstand aan de kaak te stellen. Dat een (oud-)pastoor een klacht indient over een andere pastoor komt zelden voor. In het klaagschrift schetst Ouwens dat de pastoor die hem zou lastigvallen zeer kleurrijke verhalen over Ouwens' persoonlijke leven vertelt en in het bijzonder over seksueel wangedrag.

'Begin 2018 heeft deze pastoor vanuit het niets mij op een zeer ongepaste en gênante manier zijn liefde verklaard door te stellen dat de hemel mij voor hem had uitgezocht', schrijft Ouwens in het klaagschrift. 'Zodat hij niet alleen door het leven hoefde te gaan. Mijn reactie hierop was of hij helemaal gek geworden was. Daarop heb ik het contact met hem tot een minimum teruggebracht.'

'Helaas voor mij moest ik vanuit mijn rol binnen de kerk functioneel nog steeds contact met deze pastoor hebben. Daar kon hij niet mee omgaan.

,,Na vijf jaar was er volgens de bisdomleiding maar één oplossing denkbaar. En dat was dat ik erover zou ophouden en zou accepteren dat 'ze' dit nu eenmaal over mij vertelden. En dat ik maar moest afwachten tot de heren er genoeg van hadden om op mij in te hakken. "Heren? Meervoud? Ja, want volgens Ouwens is zijn collega-pastoor alsmaar brutaler tegen hem gaan doen, maar niet alleen hij. In het klaagschrift staat: 'Mijn collega is samen met de andere 'bruine ridders' – een niet door mij bedachte benaming van een groep priesters in het bisdom 's-Hertogenbosch – helemaal losgegaan en ik ben voor hoer en drugsverslaafde uitgemaakt. 'Met de term 'bruine ridders' doelt Ouwens zelf op een groep – volgens hem – homoseksuele priesters in het bisdom die met elkaar de liefde zouden bedrijven, liederlijk gedrag vertonen en in dat verband ook regelmatig bij elkaar zouden logeren, zegt hij tegen het Brabants Dagblad Ook zou er een priester zijn die regelmatig extreem drinkt en naar een homosauna in Eindhoven gaat, om zich daar op alle mogelijke manieren te laten fêteren, ondanks de celibaatsgelofte, de belofte die priesters doen om zich te onthouden van een (seksuele) relatie of gezinsleven. Het grootste probleem is volgens Ouwens dat de staf van het bisdom niet handelt vanuit geloof en rechtvaardigheid. ,,Die kijkt vooral naar de persoon van een priester die uit de bocht vliegt en hoe gevaarlijk het is om die te laten vallen. Op de een of andere manier heeft die priester een onaantastbare status bij de bisschop en iedereen vraagt zich af waar die op gebaseerd is.

"Het bisdom heeft volgens Ouwens hem voorgesteld zelf maar naar een andere parochie te verhuizen. Dat wilde de al jong tot priester gewijde, uit Megen afkomstige vijftiger niet, want hij is verknocht aan de regio Oost-Brabant. En hij vindt ook niet dat hij ,,als slachtoffer een offer hoeft te brengen". Het BD heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar deze kwestie. Zo heeft het vaste parochianen en parochiebestuurders die hem heel goed kennen benaderd, maar niemand wil inhoudelijk ingaan op de kwestie. Mensen die veel met hem te maken hadden, zijn in de regel positief over zijn werk en inzet, al kan Ouwens soms wel stellig en uitgesproken zijn. Een van de parochianen die zijn missen vaak bezocht schrijft aan Ouwens, in een mail die het BD in handen heeft: 'De geruchten over seksuele relaties zijn mij helaas ook ter ore gekomen. Ik kon het niet geloven en het me ook niet voorstellen van u.' Zijn betrokkenheid is er onder gaan lijden, schrijft Ouwens. 'Dat is dan onvermijdelijk en gaandeweg heeft het ook mijn roeping ondermijnd en mij het werken zo zwaar gemaakt dat ik besloten heb om het priesterambt te verlaten. Ik heb er in die vijf jaar alles aan gedaan om uittreden te vermijden maar als ik niet gestopt zou zijn, was ik letterlijk ziek geworden en dus veel verder van huis.'

Reacties

08-04-2024 18:26:49 Emmo

Ik houd me als het om versieren gaat wel bij slingers en lampionnen. Dat is veiliger.

08-04-2024 18:40:14 Mamsie

Hoe kan je pastoor blijven functioneren als je dergelijke neigingen hebt....

