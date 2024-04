Britse ultraloper rent al bijna jaar dwars door Afrika en finisht vandaag

De Britse ultraloper Russ Cook (27) bereikt vandaag, na zo'n 15.000 kilometer, de Tunesische badplaats Bizerte. Het is de finish van een monstertocht door woestijnen, regenwouden en onherbergzame gebieden. Na zijn aankomst op het noordelijkste punt van Tunesië zal hij de eerste mens zijn die over de gehele lengte van Afrika hardliep.



"Dit is het zwaarste jaar van mijn leven", liet Cook onlangs weten op sociale media, waar hij door ruim 900.000 mensen gevolgd wordt. Zijn hardlooptocht is vanaf het begin vastgelegd door een team van begeleiders. Mede daardoor heeft de ultraloper omgerekend al meer dan een half miljoen euro opgehaald voor twee Britse goede doelen.



Cook is geen groentje als het gaat om extreme uitdagingen. Vijf jaar geleden rende hij al van Azië naar Engeland. Hij liep het equivalent van 71 marathons in 66 dagen. Dit keer deed hij er op het Afrikaanse continent nog een schepje bovenop: de afstand van 360 marathons in minder dan een jaar.



Tijdens zijn toch werd hij meerdere keren ziek, raakte hij ondervoed en werden hij en zijn team beroofd. In Congo werd de Brit zelfs korte tijd ontvoerd door gewapende mannen. "Die zeiden dat ze me zouden terugbrengen naar mijn crew. Wat volgde was een rit van 7 uur op de motor nog dieper de jungle in."



Na onderhandelingen met zijn team werd hij vrijgelaten; de dag erna rende hij weer 60 kilometer. "Niets kan mij stoppen", zei hij in een van zijn dagelijkse updates op Instagram.



Eind januari nog leek zijn tocht tot een vroegtijdig einde te komen vanwege administratieve tegenslag. Cook kreeg geen geldig visum voor Algerije. Dankzij een grote campagne op sociale media, en steun van een aantal Britse politici, kregen Cook en zijn team toch visa toegewezen via de Algerijnse ambassade in het Verenigd Koninkrijk.



Vanochtend om 10.00 uur begon de ultraloper aan zijn laatste etappe. Na zijn finish is er volgens de BBC een feest in een hotel in Bizerte, waar een Britse punkband voor de gelegenheid optreedt.

Reacties

07-04-2024 18:10:38 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 925

OTindex: 77

Hij is net een half uurtje geleden gefinished.

07-04-2024 19:01:43 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.563

OTindex: 4.886

Ik geloof nooit dat een mens hierop is gebouwd. Ik niet in ieder geval.

07-04-2024 21:07:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.813

OTindex: 23.176

@Grouse : Ik ook niet - wel respect voor zijn uithoudingsvermogen.

