500 boompjes bij VDL weer verdwenen, actiegroep woedend

Actiegroep Red het Sterrebos

Alle vijfhonderd onlangs geplante boompjes in het Sterrebos naast VDL Nedcar bij Born zijn verdwenen. Leden van de actiegroep Red het Sterrebos ontdekten dat tijdens een inspectie van de plek waar de bomen waren geplant. Ze zijn verbaasd en verbijsterd.



"Wij vinden het schandalig en dieptriest dat de bomen zijn weggehaald. Eerst is er helemaal voor niets een oud bos gekapt en nu krijgen de mensen die proberen om de natuur nog enigszins te herstellen nóg een trap na."



Het bos werd twee jaar geleden door eigenaar VDL van Nedcar gekapt om de fabriek te kunnen uitbreiden. Maar in plaats van uit te breiden moest VDL Nedcar stoppen met de bouw van auto's. Volgens de actievoerders is het eeuwenoude bos voor niets gekapt.



Ze denken dat grondeigenaar VDL de nieuwe boompjes heeft verwijderd. VDL kan naar eigen zeggen pas volgende week een reactie geven.

Reacties

06-04-2024 19:18:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.524

OTindex: 94.377

Quote:

VDL kan naar eigen zeggen pas volgende week een reactie geven.



Ja, het kost natuurlijk tijd om een goeie smoes te verzinnen! Ja, het kost natuurlijk tijd om een goeie smoes te verzinnen!

06-04-2024 19:22:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.463

OTindex: 28.411

Dus men is verontwaardigd als de boompjes die illegaal op andermans grond gepland zijn worden weggehaald.



Beetje eigenaardige mentaliteit

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: