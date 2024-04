Amsterdamse postbode hield duizenden brieven achter

Een medewerker van PostNL blijkt in Amsterdam jarenlang brieven te hebben achtergehouden die bedoeld waren voor inwoners van de Rivierenbuurt met de postcodes 1078 en 1079. In de woning van de postbode zijn duizenden brieven aangetroffen. Omdat het telkens in zeer kleine hoeveelheden werd achtergehouden, is het nooit eerder aan het licht gekomen.



PostNL laat weten de situatie te betreuren. "Ontzettend vervelend voor alle bewoners, maar voor de bezorger is dit ook een trieste situatie", aldus het bedrijf. Alle bewoners die brieven hadden moeten ontvangen en zijn misgelopen, krijgen de aankomende tijd de niet gekregen post alsnog.



Vorige week kwam bij het bedrijf een melding binnen over de grote hoeveelheden post in de woning van de man. Daarop besloot PostNL een onderzoek te starten. "We hebben de post toen opgehaald, onderzocht en gesorteerd. Het bleek dat de man al een jaar lang kleine hoeveelheden post achterhield uit twee verschillende wijken."



De postadressen zijn inmiddels overgenomen door een andere bezorger. De betrapte postbode krijgt professionele hulp.

Ik vraag mij bij zo'n bericht altijd af wat de gedachtegang van zo iemand is.

Is het zo heerlijk om je huis vol te hebben met post ?

Om in het weekeind postkantoortje te kunnen spelen met echte brieven?

Ik snap het niet hoor.



En nee zeggen gaat ook niet want zo'n wijk levert wel wat geld op.

En hij/zij had niet het lef om die post weg te gooien.

Dus ergens zit er wel iets goeds in dat persoon.

Maar postnl had dus al jarenlang klachten gehad en die hebben tegen al die mensen gezegd dat alle post is geleverd.

Het is dus niet alleen de schuld van de postbezorger. Laatste edit 06-04-2024 14:05 @Mamsie , te grote wijk of te veel wijken voor de beste man of vrouw. Dan krijg je het niet af en dan leg je het thuis neer, want dat doe je morgen wel. Maar morgen red je het weer niet en zo gaat het door.En nee zeggen gaat ook niet want zo'n wijk levert wel wat geld op.En hij/zij had niet het lef om die post weg te gooien.Dus ergens zit er wel iets goeds in dat persoon.Maar postnl had dus al jarenlang klachten gehad en die hebben tegen al die mensen gezegd dat alle post is geleverd.Het is dus niet alleen de schuld van de postbezorger.

