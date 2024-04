05-04-2024 16:27:16

@venzje :

Bij onze school had een aannemer zijn auto al een paar dagen pal voor de ingang van het schoolplein geparkeerd. Met een flinke club sterke scholieren hebben we hem toen zelf verplaatst. Hij bleek precies tussen twee stalen parkeerpaaltjes ('Amsterdammertjes') te passen.

Heb ik ook een keer meegemaakt.Met een clubje van de zeevaartschool waren we naar de roeiwedstrijden in Delfshaven. Op de terugweg met de tram kon deze niet voort. Iemand had haar auto op de rails geparkeerd. Gezamenlijk autootje opgetild en tussen twee boompjes geplaatst, de tram kon weer verder. Net toen we klaar waren kwam mevrouw terug van boodschappen. Mevrouw was in haar vocalisaties niet echt damesachtig....