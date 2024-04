Italiaans eiland geeft gratis geiten weg vanwege overlast

Op het Italiaanse eiland Alicudi leven te veel geiten. Vanwege de enorme geitenpopulatie kampt het eiland met flinke overlast van de dieren. De gemeente heeft daarom besloten op een ongebruikelijke manier van het overschot af te komen: de dieren worden gratis weggegeven. Het gaat om een groep geiten die ooit naar het eiland is gehaald door een fokker. Nadat de fokker de dieren uitzette en aan hun lot overliet, breidde de kudde zich flink uit.



Omdat het leefgebied van de vele geiten erg klein is - het eiland is ongeveer 5 vierkante kilometer groot - lopen de dieren steeds vaker bewoond gebied in. Daar zorgen de dieren voor schade aan tuinen. Een deel van de geiten moet nu geruimd worden, maar de burgemeester kwam met een plan om dit leed te voorkomen. Tot 10 april mogen mensen zich aanmelden om een geit te adopteren.



Er hebben zich al verschillende geïnteresseerden gemeld, laat de burgemeester weten aan The Guardian. "We hebben al meerdere telefoontjes gehad van geïnteresseerden, onder wie een boer. Hij wil er een aantal hebben zodat hij ricottakaas kan maken. Dat stellen we zeer op prijs."



Het is alleen nog even de vraag hoe de beesten het eiland moeten verlaten. "Die beesten zitten meestal op plekken die zo lastig te bereiken zijn dat het moeilijk is om ze te vangen. En hoe krijg je ze naar beneden? Met een helikopter?", vraagt een lokale caféhouder zich af.

Reacties

05-04-2024 10:27:24 allone









Het idee is goed. Nu de uitvoering nog. Want of die geiten mee willen werken aan dit plan?

05-04-2024 11:21:23 Emmo









@allone : Wij hebben nog wel wat wolven over. Lijkt me hartstikke goed voor de biodiversiteit op dat eiland.

05-04-2024 13:55:55 venzje









Even gegoogled: het is een steile, schaars bewoonde vulkanische bult die 675 meter uit zee steekt. De infrastructuur bestaat grotendeels uit stenen trappen.

05-04-2024 14:59:58 Sjaak









En dan hebben ze binnenkort die geiten opgeruimd en vervolgens dient zich het probleem aan van een plant die overlast geeft omdat hij niet meer opgegeten wordt.

