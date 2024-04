Apple werkt aan Siri-robot die je thuis achtervolgt

Ingenieurs van Apple werken aan een robot voor in huis. Als het product aanslaat, moet robotica een van de grote geldverdieners worden voor het techconcern. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het idee is, volgens Apple-analist Mark Gurman, een slimme robot die door je huis rijdt en je achtervolgt zodat hij je op ieder moment kan helpen. Daarbij maakt hij gebruik van slimme algoritmes om om objecten heen te rijden. Bovenop de robot is een display gemonteerd die bijvoorbeeld antwoorden en zoekresultaten van Sirikan tonen, of misschien zelfs Pixar-achtige emoties.

Het project bevindt zich nog in een beginstadium. Apple staat onder toenemende druk om nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Het concern besloot in februari te stoppen met een project voor elektrische auto's. Apple werk ook aan de productie van 'mixed reality-brillen', waarin computerbeelden worden gecombineerd met de werkelijkheid, maar daar worden op korte termijn geen grote inkomsten van verwacht.

Reacties

05-04-2024 08:50:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.769

OTindex: 90.444

Quote:

zodat hij je op ieder moment kan helpen kan hij afwassen? Opruimen? Stofzuigen? Koken? Ramen zemen? … ?



Laatste edit 05-04-2024 08:52 kan hij afwassen? Opruimen? Stofzuigen? Koken? Ramen zemen? … ?

05-04-2024 08:53:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.447

OTindex: 28.410

@allone : Ik vermoed dat hij héél goed is in "in de weg staan".

05-04-2024 08:57:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.769

OTindex: 90.444



Dan kun je er lekker over struikelen en je armen en benen breken… @Emmo : dat is een pluspuntDan kun je er lekker over struikelen en je armen en benen breken…

05-04-2024 09:05:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.447

OTindex: 28.410

@allone : Plus dat als je het ziekenhuis indraait je gratis (door de verzekering betaalde) kost en inwoning krijgt mét verzorging door een kudde lieve verpleegsters

05-04-2024 10:19:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.516

OTindex: 94.358

Quote:

die door je huis rijdt en je achtervolgt



Stalken heet dat toch? Stalken heet dat toch?

05-04-2024 13:44:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.559

OTindex: 7.906

@Emmo : Ik heb zelf gezien dat hij dankzij optische en lidar-sensoren vooral heel goed is in ontwijken. Zó goed, dat het personeel zich niks aantrekt van de nadering van zo'n ding, omdat het apparaat veel beter in ontwijken is dan zijzelf. En stilstaan doet het uitsluitend op tactisch gekozen vaste plekken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: