Franse politie waarschuwt voor nieuwe truc van autodieven

De politie van het Franse departement Haute-Garonne, met de bekende stad Toulouse als hoofdstad, waarschuwt op sociale media voor een opvallende nieuw

Dieven zijn wel slim. Ze kunnen misschien niet ver vooruitdenken, maar dit is een goeie truc

04-04-2024 14:13:50

je denkt er ook niet bij na, maar je stapt in en denk , wat zie ik nu en dan rijd je auto weg met misschien wel je kinderen of je schoonmoeder erin.

Dat is toch schrikken dan.