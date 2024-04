Borstvergroting van Doornroosje doet wenkbrauwen van Efteling-bezoekers fronsen

Bezoekers van de Efteling konden zaterdag na een grote onderhoudsbeurt weer het kasteel van Doornroosje bezoeken. De kasteelmuren waren opgeknapt, er lagen nieuwe planten en er speelde muziek. Maar wat de bezoekers vooral opviel, was de borstvergroting van de slapende prinses.De vernieuwde boezem van de schone slaapster trok direct de aandacht op sociale media. "Het lijkt wel alsof ze een borstvergroting heeft ondergaan", merkt Saskia. Ook Melanie is het niet ontgaan: "Het zijn duidelijk geen borsten die door de zwaartekracht worden gedragen, nee!"De aanpassingen aan de prinses leiden tot veel grappen op sociale media. "Dit is wel het ultieme bewijs dat ze niet vrijwillig is gaan slapen, want dan had ze wel haar bh uitgedaan", schrijft Boukje.Een woordvoerder van de Efteling laat aan Omroep Brabant weten expres de cupmaat van Doornroosje te hebben aangepast. "We wilden het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck wat meer benaderen", aldus het attractiepark. "Ook het gordijntje in de ruimte waar ze slaapt is daarom iets verhangen, zo lijkt het tafereel meer op de schets die hij ooit maakte."Het grote onderhoud aan het kasteel van Doornroosje en het gebied eromheen begon vorig jaar. De binnenkant van het kasteel is opnieuw geverfd en de verlichting is aangepast. Ook zijn de bewoners nagekeken en opgeknapt en is hun kleding gereinigd of vernieuwd. Daarnaast is er een rolstoelvriendelijk pad aangelegd tussen het kasteel en Diorama, waardoor het kasteel nu vanuit alle hoeken te bewonderen is.