Spaanse machinist heeft geen zin in overwerken en laat trein met 80 passagiers achter

Een machinist heeft in het noorden van Spanje een trein met tachtig passagiers achtergelaten. Hij vond dat hij genoeg had gewerkt. Hij parkeerde de trein op een klein station en vertrok. Toen hij al lang weg was, verscheen een mededeling op de schermen: 'De werkdag van de machinist zit erop.'



Het voorval gebeurde op de avond voor het Paasweekend. De trein was onderweg van Madrid naar de stad León, in het noorden van Spanje, maar strandde 61 kilometer voor zijn eindbestemming, in het dorp Sahagún. Daar wonen 2600 mensen. Voor hij vertrok, riep de machinist om dat de trein even niet verder kon omdat het spoor tussen Sahagún en León gestremd was.



Toen de passagiers vonden dat het allemaal wel erg lang duurde en er een paar gingen kijken wat er aan de hand was, bleek de machinist te zijn verdwenen. Nog later lazen de passagiers dus op de schermen in de wagons dat de machinist weg was omdat zijn uren erop zaten en dat ze alternatief vervoer moesten gebruiken.



Renfe, de treinmaatschappij die in handen is van de Spaanse staat, verdedigt zijn machinist door te melden dat hij inderdaad een te lange werkdag had. Eerder op de dag had hij een trein bestuurd die een vertraging had van 88 minuten. Daardoor veranderde zijn dienstrooster en ter hoogte van Sahagún ging hij volgens Renfe over zijn maximale werktijd heen.



Renfe voegt er nog aan toe dat Spaanse machinisten weliswaar werkdagen van 8 uur hebben, maar dat ze maar ​​5,5 uur achter elkaar een trein mogen besturen. Die regel moet ervoor zorgen dat machinisten geconcentreerd blijven. De 88 minuten die de machinist in zijn stilstaande trein doorbracht vanwege de vertraging eerder op de dag, tellen volgens Renfe niet als pauze.



Uiteindelijk waren alle passagiers twee uur later opgehaald met bussen en zijn ze door buschauffeurs wel naar hun eindbestemming gebracht. Een van de passagiers besloot het verhaal te delen op het sociale medium X en met media, omdat hij na de aanvankelijke verbazing over de actie van de machinist, nog sterker ontstemd raakte over de reactie van diens werkgever Renfe.



Voor Renfe komt het bericht helemaal niet gelegen. De Spaanse treinmaatschappij heeft sinds kort concurrentie op het spoor. Twee private treinmaatschappijen, een met Franse eigenaren, de ander met Italiaanse aandeelhouders, maken het Renfe flink lastig. De twee concurrenten verkopen hun treintickets een stuk goedkoper dan staatsbedrijf Renfe, dat door de concurrentie in de rode cijfers is beland.

