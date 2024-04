Man (84) rijdt onder invloed van talud en toont zelfgeknutseld rijbewijs

De politie heeft in Sprang-Capelle de auto van een 84-jarige man in beslag genomen nadat hij onder invloed van de weg was gereden. De man bleek al jaren geen geldig rijbewijs meer te hebben.



De bejaarde man uit Rotterdam bracht zichzelf in de problemen toen hij de macht over het stuur verloor op de Bevrijdingsweg in de Brabantse plaats. Hij reed met zijn auto van het talud en kwam vlak bij een sloot tot stilstand.



Toen gealarmeerde agenten hem vroegen om zijn rijbewijs, overhandigde hij een zelfgeknutseld en geplastificeerd rijbewijs. Zijn echte rijbewijs bleek al twee jaar geleden ongeldig te zijn verklaard, meldt Omroep Brabant.



Ook bleek de man onder invloed te zijn: hij testte positief op het gebruik van verboden middelen. Omdat het niet voor het eerst is dat de Rotterdammer om soortgelijke redenen in aanraking komt met de politie, is zijn auto in beslag genomen.



Op een later moment wordt besloten hoe de man verder vervolgd gaat worden en of hij zijn auto nog terugkrijgt.

