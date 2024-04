Ophef om huwelijk tussen priester (63) en meisje (12): ’Komt voort uit onwetendheid’

Een 63-jarige Ghanese priester is met een 12-jarig meisje getrouwd. Dit is in Ghana niet toegestaan, maar hier moet de geestelijke niets van weten. â€

02-04-2024 14:17:45 Mamsie

Wat een vieze, pedofiele griezel is die vent!

Een onschuldig kind als echt- en bedgenote. Te erg voor woorden!

02-04-2024 14:28:10 BatFish

Inderdaad. Vrijheid van Godsdienst is een groot goed, maar er zijn grenzen aan. Zowel juridisch als moreel.

02-04-2024 16:01:45 MIADIA

en het dan gooien op "ze snappen onze gewoontes niet" in plaats van toe te geven dat je zelf heus wel snap dat het van geen kant deugt dat huwelijk

02-04-2024 16:26:03 Emmo

@MIADIA : Een béétje pedofiel vindt zijn genoegen véél belangrijker.

