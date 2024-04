Afzetlint gijzeling Ede opgedoken op Marktplaats

Bezoekers van online kringloop Marktplaats hebben afgelopen weekend gek opgekeken toen een wel heel obscuur item werd aangeboden. Een Marktplaats-gebruiker zette een stuk afzetlint te koop, waarvan de advertentie beweerde dat deze door de politie gebruikt was tijdens de gijzeling in Ede van afgelopen zaterdag. Of het stuk lint van ongeveer een meter ook daadwerkelijk betrokken was bij de gijzeling is niet duidelijk.Het item is inmiddels van de website verwijderd. Of het relikwie nu verkocht is of niet, op TikTok kon men er kostelijk om lachen.