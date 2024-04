Adidas zet streep door verkoop 'SS-voetbalshirt'

Adidas stopt met de verkoop van het nieuwe shirt van het Duitse voetbalelftal met het rugnummer 44. Vanwege het gekozen lettertype lijkt dat nummer op het shirt sterk op het logo van de SS, de beruchte paramilitaire organisatie uit de nazi-tijd.Het nieuwe shirt, dat de Duitse voetballers tijdens het komende EK in eigen land dragen, werd eind vorige maand gepresenteerd door shirtmaker Adidas.Hoewel er geen speler in het team speelt met rugnummer 44, konden fans op de website van Adidas zelf een naam en rugnummer kiezen.Daarbij viel het op dat het nummer 44 veel gelijkenis vertoont met het logo van de SS. Die organisatie was, in de tijd dat de nazi's in Duitsland aan de macht waren, verantwoordelijk voor talloze wreedheden.De gelijkenis zorgde de afgelopen dagen voor veel ophef in Duitsland. Na het hakenkruis vormen de SS-runen het bekendste symbool van het nationaalsocialisme.Een woordvoerder van Adidas laat vandaag aan de Duitse tabloid Bild weten dat het shirt met dit rugnummer niet meer verkocht wordt: "We blokkeren het nummer 44 zo snel mogelijk."De Duitse voetbalbond (DFB) laat aan die krant weten nog niet eerder te hebben geweten van de opvallende gelijkenis. "De bond maakt echter ook onmiskenbaar duidelijk zich te distantiƫren van alle rechtse ideeƫn en dat het nummer 44 niet zal worden gebruikt door de DFB", aldus Bild.Een week geleden ontstond er ook al ophef rondom het shirt van het Duitse voetbalelftal. Toen werd aangekondigd dat vanaf 2027 niet het Duitse Adidas, maar het Amerikaanse Nike de shirts voor de Duitse voetballers gaat leveren. Daarmee komt een samenwerking van ruim zeventig jaar ten einde.