Paaswonder in Oostenrijk: bestuurster overleeft horrorcrash

In Oostenrijk heeft een 33-jarige vrouw wel heel erg veel geluk gehad. Wonder boven wonder overleefde ze deze horrorcrash. De lokale brandweer spreekt van een 'Paaswonder'.Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg ten zuiden van Graz. Volgens lokale media was de vrouw achter het stuur in slaap gedommeld, waarna ze op volle snelheid inreed op de kopse kant van dit hekwerk: Foto Het hekwerk boorde zich door de voorruit van de auto, precies aan de kant van de bestuurder. Hoe het kan dat ze die klap overleefde, is niet duidelijk, maar de woordkeuze 'Paaswonder' lijkt wel op zijn plek. Volgens de brandweer zat het staal van het hekwerk na de crash tegen de hoofdsteun aan.Direct na de knal had de vrouw nog een tweede engeltje op haar schouder zitten. Een omwonende hoorde de klap en rende er direct op af. Ze trok de gewonde vrouw uit de auto. Seconden later vloog de auto in brand.De bestuurder was gewond, maar wel aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd. Ze heeft volgens Oostenrijkse media toegegeven dat ze gedronken had.