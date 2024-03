Vliegend zaagblad raakt man in VS op haar na

Een man in de Amerikaanse staat Oregon had deze week een engeltje op zijn schouder, toen een losgeslagen zaagblad met een flinke snelheid op hem af kwam. "Ik denk niet dat ik het zou hebben overleefd, als ik was geraakt", reageerde Shane Reimche tegen de Amerikaanse omroep ABC News.Op beelden van een beveiligingscamera is te zien dat de man een winkel in loopt en de deur achter zich dicht trekt, vlak voor het zaagblad recht op die plek af vliegt. Als Reimche een paar seconden later was geweest, was het vermoedelijk heel anders afgelopen.Op X wordt het incident vergeleken met de 'Final Destination'-films, waarin mensen op bizarre manieren om het leven komen.