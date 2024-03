Vijf doden en meer dan 100 ziekenhuisopnames gelinkt aan Japans supplement met rode gistrijst

In Japan is een cholesterolverlagend supplement van Kobayashi Pharmaceuticals uit de schappen gehaald nadat meerdere doden en ziekenhuisopnames werden gelinkt aan het product. Tot nu toe zijn vijf mensen die het supplement Beni Koji Choleste Help namen overleden.



Het supplement Beni Koji Choleste Help bevat rode gistrijst en wordt gebruikt als 'natuurlijke cholesterolverlager'. Het product is erg populair in Japan en is zonder recept te verkrijgen bij bijvoorbeeld supermarkten.



Ook in Nederland worden supplementen verkocht die rode gistrijst bevatten. Het bijwerkingeninstituut Lareb waarschuwde jaren geleden al voor de bijwerkingen ervan. Sinds 2022 zijn de richtlijnen van het gebruik van rode gist in producten aangescherpt. Er geldt geen verbod op de verkoop ervan.



Meer dan honderd mensen die het supplement innamen zijn tot nu toe in het ziekenhuis opgenomen, vijf mensen kwamen te overlijden. Sommige mensen kregen na het innemen van de supplementen nierproblemen. De exacte oorzaak van de gezondheidsklachten wordt volgens de fabrikant nog onderzocht.



Het product is uit de schappen gehaald, net zoals tientallen andere producten die de gistrijst bevatten, zoals misopasta, crackers en azijndressing. Op de website van het Japanse ministerie is een lijst geplaatst van alle teruggeroepen producten. Beni Koji, dat rood is, wordt in sommige producten ook gebruikt als kleurstof.



Kobayashi Pharmaceuticals ligt door de doden en zieken onder vuur. De fabrikant kwam niet op tijd naar buiten met de gevaren van het product. De problemen waren al sinds januari bekend, schrijft persbureau AP. Pas 22 maart kwam de eerste publieke aankondiging ervan.



De directeur van het bedrijf heeft vandaag zijn excuses aangeboden. Het product wordt al jaren verkocht, maar de gezondheidsproblemen zouden alleen voorkomen bij de supplementen die in 2023 zijn geproduceerd.



Het Japanse ministerie van Volksgezondheid sluit niet uit dat er meer mensen zullen overlijden als gevolgd van de inname van het product. De Japanse overheid stelt een groot onderzoek in.

