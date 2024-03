Harvard haalt mensenhuid van kaft eeuwenoud boek

De Amerikaanse universiteit Harvard heeft na jarenlange discussie besloten een kaft van echte mensenhuid om een boek weg te halen. De omslag is 'ethisch beladen', meldt Harvard.



Al in 2014 werd duidelijk dat een boek dat decennia in een bibliotheek van de universiteit lag een omslag van mensenhuid heeft. Het gaat om Des Destinées de l'Ame, een werk van de Franse schrijver Arsène Houssaye over de lotsbestemmingen van de ziel.



Het boek werd geschreven rond 1880 en lag al sinds de jaren 30 in een van de bibliotheken van Harvard.



Houssaye zou het boek aan een bevriende dokter hebben gegeven. Deze man, Ludovic Bouland, zou het boek hebben voorzien van een kaft van mensenhuid.



Het verhaal gaat dat Bouland de huid van een van zijn overleden psychiatrische patiënten, een vrouw, zou hebben gebruikt. Zij zou een natuurlijke dood zijn gestorven.



In het boek stak hij een handgeschreven kaartje, schrijft The New York Times: "Een boek over de menselijke ziel verdient een menselijke omslag", stond daarop te lezen.



Harvard heeft besloten de menselijke huid te vervangen door een normale kaft. De menselijke resten krijgen volgens de universiteit 'een respectvolle bestemming'.

