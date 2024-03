Vervoerder raakt kinderen kwijt, gemeente boos

Je kind kwijtraken omdat die met een busje is meegegaan. Dat overkwam ouders die hun kinderen lieten reizen met de vervoerder Trevvel. Meerdere keren zorgde de vervoerder ervoor dat kinderen een tijdje vermist waren. Voor de gemeenteraad van Rotterdam is de maat vol.



"Een kind kwijtraken is een nachtmerrie voor iedere ouder. Dit rekenen we Trevvel zwaar aan", stelde GroenLinks-raadslid Mina Morkoç. DENK-raadslid Naoufal Akhatab sprak van "een grote bende".



"Het is een verschrikkelijk incident dat je niemand toewenst", zei zorgwethouder Ronald Buijt in antwoord op de kritiek. "Ik ga niets goedpraten, maar inmiddels zijn de procedures aangepast, zodat dit niet meer kan gebeuren."



Buijt verwijt de vervoerder dat de communicatie naar de ouders van de vermiste kinderen niet goed was. In alle gevallen zijn kinderen tussen de vijf en tien minuten zoek geweest. De afgelopen vier jaar is volgens Buijt een tot twee keer per jaar een soortgelijk incident geweest.



"Mensen van wie de kinderen vermist zijn geraakt maken begrijpelijk geen gebruik meer van Trevvel. Zij krijgen een kilometervergoeding voor alternatief vervoer", beloofde Buijt.



In de zomer van 2022 woedde in Rotterdam ook al boosheid over het niet nakomen van afspraken. De vervoerder beloofde toen beterschap. Volgens Buijt is de dienstverlening verbeterd, maar hij erkende ook dat "we er nog niet zijn".

Reacties

29-03-2024 10:12:18 Mamsie

In alle gevallen zijn kinderen tussen de vijf en tien minuten zoek geweest.



Onder de banken gekropen??



29-03-2024 11:40:10 venzje

Je kind kwijtraken omdat die met een busje is meegegaan. Die kind?



Ik begrijp ook niet hoe dat kwijtraken dan precies in zijn werk gaat. Dat is m.i. eigenlijk het interessantste, maar daarover zwijgt het artikel in alle talen. Die kind?Ik begrijp ook niet hoe dat kwijtraken dan precies in zijn werk gaat. Dat is m.i. eigenlijk het interessantste, maar daarover zwijgt het artikel in alle talen.

29-03-2024 14:08:38 allone

@venzje : en met talen heeft de schrijver sowieso moeilijkheden

